Stylizacje Edyty Górniak często zaskakują - piosenkarka chętnie eksperymentuje ze stylem (zobacz: Edyta Górniak ma nowy kolor włosów. A pamiętacie jej inne fryzury? DUŻO ZDJĘĆ).

Spore kontrowersje wzbudziła stylizacja z dżinsową koszulą-sukienką, do której gwiazda założyła długie kozaki (model H&M sprzed kilku sezonów) - pomimo panującego wówczas trzydziestostopniowego upału... Tunika (SI-MI, 690zł) była ponadto mocno wycięta po bokach, przez co odsłaniała nogi Edyty, kiedy ta bujała się na huśtawce.

Bardzo podobny look zaprezentowała ostatnio jedna z sióstr Kardashian-Jenner, Kylie! Celebrytka miała na sobie koszulę o zbliżonym kroju i kolorze do tej, w której pokazała się Edyta. Kylie również założyła do niej wysokie kozaki - w środku lata, w gorącym Los Angeles...

Czyżby celebrytka podglądała stylizacje naszej Edyty i wzorowała się na nich? Jak sądzicie?

