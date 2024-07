Marta Żmuda-Trzebiatowska powróciła na salony. Dawno nie wdziałyśmy jej na medialnych imprezach, dlatego od razu zwróciłyśmy uwagę na na jej stylizację. Aktorka miała na sobie wzorzysty kombinezon, który połączyła z prostymi białymi trampkami.

Marta Żmuda-Trzebiatowska uzupełniła swój look pomarańczową torebką Sabriny Pilewicz. Model "Modena" w jakże modnym kolorze kosztuje ok. 800 złotych. Ale to nie wszystko, usta również dopasowała do dodatków. Pomarańczowa cegła na ustach aktorki fajnie komponowała się z resztą. Dlatego poszukałyśmy dla was kilku propozycji w tym kolorze, ale różnych odcieniach. Zajrzałyśmy do najnowszych kolekcji do makijażu Christiana Diora, Yves Saint Laurent i Inglot. Podoba się wam?

