Wiosną na antenie TVN pojawił się doskonale znany i lubiany format "X Factor". Program, który ma za zadanie odnaleźć muzyczną perłę na polskim rynku zyskał w tej edycji na atrakcyjności dzięki pojawieniu się czwartego jurora w osobie Ewy Farnej. W każdy weekend mogliśmy śledzić odcinki castingowe podczas których wybierano tych najlepszych. Przypomnijmy: Oni zachwycili jurorów w pierwszym odcinku "X Factor"

W najbliższą sobotę o 20:00 wyemitowany zostanie pierwszy z dwóch odcinków "Boot Camp", który pozwoli wyłonić finałowy skład drużyn. Przez 2 dni przesłuchań ze 118 uczestników po pierwszym dniu zostanie tylko 40. Każdy juror ze swojej grupy 10 uczestników wyłania finałową piątkę z którą spotka się w swoim domu, czyli kolejnym przystanku na drodze do odcinków na żywo.

I tutaj następuje zmiana - podczas drugiego dnia "boot campów"na scenie będzie 5 krzesełek na których juror może posadzić uczestnika i tym samym dać mu przepustkę do dalszego udziału w show, ale może też zdecydować, że jednak zmienia go na kogoś innego. Uczestnicy do końca występu 10 osoby nie wiedzą czy są w wybranej piątce. Tym samym z 40 osób po pierwszym dniu, zostanie 20, które spotkają się z trenerami i zaproszonymi przez niego gośćmi.



Dzisiaj jest 118 osób na scenie, wieczorem zostanie 40. Każdy z was musi sobie pomyśleć o jednej rzeczy - musisz pokonać 117 osób i jesteś w finale. To będzie bolało, ale chce żebyście wiedzieli, że to będzie bolało także nas - powitał zgromadzonych Kuba Wojewódzki



Podczas najbliższego odcinka dowiemy się również, którą grupą będą dowodzić Czesław i Tatiana, za tydzień - Kuba i Ewa.

Podobają wam się takie zmiany?

