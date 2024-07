Kuba Wojewódzki od lat bierze udział w różnych muzycznych show jako juror. Nie szczędzi uczestnikom krytycznych uwag, często jednak do wszystkiego podchodzi z żartem i wielkim dystansem. W X Factorze nie udało mu się czasem dostrzec jednak późniejszych gwiazd - odrzucił z programu m.in. Cleo i Eweliną Lisowską - tę ostatnią tuż przed wielkim finałem.

Podobna sytuacja miała miejsce z młodą wokalistką Kają Czulewicz, już prawie rok temu. Młoda wokalistka jednak nie poddała się i po stracie w programie ciężko pracowała nad swoją debiutancką płytą.



Sam okres produkcji płyty i aranżacji tego wszystkiego był krótki. Moim zdanie sprawnie to wszystko poszło - od czasu wystąpienia w X Factorze, czyli to był marzec do stycznia. Moje brzmienie jest bardzo alternatywne, z chłopakami jednak doszliśmy do wniosku,że moje pierwsze kroki powinny być jednak trochę bardziej komercyjne,żeby trafiły do mas i do szerszej publiczności. Dlatego jest w tych piosenkach duża cząstka mnie, chłopaków, moich fanów - mówi Kaja.