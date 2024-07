Victoria i David Beckham z dziećmi w ubiegłym tygodniu przylecieli do Londynu. Rodzina w ten sposób chce odpocząć od centrum świata show-biznesu, co wcale nie jest łatwe, bo paparazzi są wszędzie. Para przekonała się o tym chociażby w dniu, w którym wybrali się na kolację do przyjaciół Victorii z czasów liceum. Przed mieszkaniem wyczekiwali fotoreporterzy głodni sensacji. Zobacz zdjęcia!

W weekend zakochani postanowili zawieźć dzieci do dziadków (rodziców Davida), by pod ich opieką spędzili dwa dni. Oczywiście dla paparazzi był to tylko kolejny kąsek i dzisiaj możemy oglądać zdjęcia, jak Brooklyn, Cruz, Romeo i Harper Seven w towarzystwie babci grymaszą na ulicy.

Ciekawe czy Victoria będzi zadowolona z opieku rodziców oglądjąc te zdjęcia? ;)