Złote Węże to ''nagrody'' przyznawane najgorszym filmom wyprodukowanym w roku poprzedzającym ceremonię ich rozdania. Są odpowiednikiem anty Oscarów, czyli Złotych Malin.

W tym roku równych sobie w ilości nominacji nie miał film "Kac Wawa", który szanse na wygraną dostał aż 16-o krotnie. Ostatecznie przyznano aż 7 statuetek, w tym Wielkiego Węża, dla "Najgorszego filmu 2012 roku". Produkcja okazała się bezkonkurencyjna, a to za sprawą angażu Borysa Szyca i Sonii Bohosiewicz ("Najgorszy aktor" i "Najgorszy duet"). Jury nie porwał też scenariusz filmu i reżyseria, które zapewniły kolejne niepochlebne wyróżnienie. Scena Mariusza Pujszo kopulującego z poduszką też nie rozbawiła szanownego gremium ("Żenująca scena"), co ostatecznie przyczyniło się do tytułu "Komedii, która nie śmieszy". Zobacz: Kac Wawa najgorszym filmem na świecie!

Po jednej nagrodzie dostali: Marta Żmuda-Trzebiatowska ("Najgorsza aktorka" za rolę w "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć"), Marian Dziędziel ("Występ poniżej godności" w filmie "Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości") oraz Mariusz Pujszo za "Całokształt twórczości". Jury nie przypadły do gustu także: plakat promujący film "Sztos 2" i "efekt specjalny" jakim był rozpaczliwy wilk w "Bitwie pod Wiedniem".

Gospodarzem gali był Tomasz Karolak. 'Wyróżnieni'' w 90% kategorii oczywiście nie pojawili się na ceremonii (wyjątkiem był Mariusz Pujszo). W końcu Złotych Węży nie odbiera się krocząc po czerwonym dywanie z dumnie podniesioną głową. Chociaż, patrząc na to zdjęcie...

Pełna lista laureatów Złotych Węży 2013:

WIELKI WĄŻ czyli NAJGORSZY FILM: Kac Wawa – reżyseria Łukasz Karwowski, producent Waldemar Leszczyński

AKTOR: Borys Szyc - Kac Wawa

AKTORKA: Marta Żmuda-Trzebiatowska - Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć

DUET NA EKRANIE: Sonia Bohosiewicz i Borys Szyc - Kac Wawa

REŻYSERIA: Łukasz Karwowski - Kac Wawa

SCENARIUSZ: Piotr Czaja, Jacek Samojłowicz i Krzysztof Węglarz - Kac Wawa

KOMEDIA, KTÓRA NIE ŚMIESZY: Kac Wawa – producent Waldemar Leszczyński

NAJGORSZY EFEKT SPECJALNY: Rozpaczliwy wilk - Bitwa pod Wiedniem

ŻENUJĄCA SCENA: Mariusz Pujszo kopulujący (z poduszką) - Kac Wawa

WYSTĘP PONIŻEJ GODNOŚCI: Marian Dziędziel - Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości

PLAKAT: Sztos 2 – producent Cezary Pazura

CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI: Mariusz Pujszo

