Złote Globy 2017 już rozdane! Mimo że to musical La La Land zdobył najważniejsze nagrody, my pozostajemy miłośnikami filmu, który... rozpoczął ceremonię! Jimmy Fallon zainspirowany sceną otwierającą "La La Land", zaprosił nominowanych, by zaśpiewali z nim w "korku ulicznym"! Znajdziemy tam nie tylko bohaterów najpopularniejszych filmów i seriali, ale także ukryte smaczki, jak niedoszły romans Nicole Kidman i Jimmy'ego Fallona! :) Co jeszcze uda Wam się wychwycić z otwarcia Złotych Globów 2017? Powodzenia!

Rapujące dzieciaki z serialu "Stranger Things" to tylko jeden ze smaczków otwarcia ceremonii Złotych Globów 2017.

Wybudzony ze snu Kit Harrington to mrugnięcie okiem do fanów serialu "Gra o tron".