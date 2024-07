Wiosną i latem 2013 stawiam na klasyczne złoto w wykonaniu Timexa, w końcu co lepiej wygląda w połączeniu z modną w nadchodzących sezonach bielą?

Tym razem pokochałam 2 modele zegarków Timex. Jeden prosty z białą tarczą (ok. 359 zł), drugi w odrobinę bardziej ekstrawaganckim stylu z cekinami. Pochodzi on z kolekcji Timex Women's Crystal Collection i kosztuje ok. 399 zł. Oba pasować będą do niemal wszystkich stylizacji. Złoto jest ponadczasowe i świetnie będzie wyglądać w połączeniu zarówno ze sportowymi ciuchami jak i wieczorowymi.

Polecam,

J.M.