Jeśli jeszcze nie rozpoznaliście tej młodej pani, zdradzimy że jest to córka Demi Moore i Bruce’a Willis’a!

Scout Willis, uciekła z Hollywood by studiować na uniwersytecie Browna, jednak widać, że mimo to miłość do życia w blasku fleszy wpisana jest w jej DNA.



Ostatnio wystąpiła w sesji zdjęciowej stworzonej w stylu boho przez fotografkę Magdę Wosinską.



20-letnia Scout Willis, na jednym ze zdjęć pokazała swoje nagie pośladki!



Czy właśnie w ten sposób chce zwrócić na siebie uwagę Hollywood?



Jak myślicie?



jm

