Zenon Martyniuk (47) z zespołu Akcent jest nazywany często królem disco-polo. Od 25 lat tworzy piosenki, które śpiewa cała Polska! W wywiadzie dla magazynu "Party" muzyk zdradził, jak stworzyć przeboje na miarę "Przez twe oczy" czy "Pragnienie miłości"!

Jaki jest jego sekret?

Zajmuję się głównie układaniem linii melodycznej i jestem w tej kwestii strasznie upierdliwy. Nad jednym numerem potrafię pracować nawet rok, bo ciągle coś mi nie pasuje. Najlepiej komponuje mi się w domu, przy kominku. Tam napisałem kilka hitów, m.in. „Pragnienie miłości”, „Chłopak z gitarą”. Szukam inspiracji, słucham dużo muzyki. Wbrew pozorom najtrudniej jest napisać dobry hit disco polo. Żeby fani go pokochali, musi mieć fajny rytm, charakterystyczny tekst - mówi Zenek Martyniuk

Choć dziś w Polsce funkcjonuje aż 1080 zespołów disco polo, to grupa Akcent, której liderem jest Martyniuk, wciąż jest w czołówce najlepszych. Na brak pracy nie może narzekać - Zenek gra ponad 300 koncertów rocznie, a w jego kalendarz jest wypełniony aż do 2020 roku!!! Śpiewanie jest największą pasją wokalisty, ale... ma już plan B! Jaki? Zenek Martyniuk marzy, by otworzyć własną restaurację, która nazywałaby się tak samo, jak jedna z jego piosenek: "Rodzinny dom".

