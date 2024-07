Nie ma lepszego prezentu dla ukochanego mężczyzny, niż zegarek! Jeżeli jest jeszcze elegancki, modny i zrobiony w oparciu o najnowsze technologie, to będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Swatch ma w swojej ofercie prawdziwą rewelację! Swatch SISTEM51 IRONY to automatyczny zegarek skierowany do osób, które cenią proste i klasyczne wzornictwo połączone ze współczesnym stylem Swatch.

SISTEM51 IRONY swoją wysoką wydajnością i solidną metalową konstrukcją przedstawia technologicznie zaawansowaną wizję automatycznego zegarka Swatch. Zegarki z tej nowej kolekcj świetnie sprawdzą się nie tylko podczas posiedzeń rad nadzorczych i spotkań biznesowych, ale również na weekendowych wypadach! Wszystkie modele SISTEM51 mają rezerwę chodu wynoszącą aż 90 godzin...

Elegancki zegarek SISTEM51 IRONY to dzieło sztuki w kategorii premium. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi produkcji mechanicznego zegarka wszystkie modele są precyzyjnie składane z zachowaniem najwyższych szwajcarskich standardów. Nowa kolekcja zapewnia niezrównaną jakość w niewygórowanej cenie.

Dzięki kopercie ze stali nierdzewnej 316L i doskonałemu wykończeniu tarczy, każdy model z kolekcji SISTEM51 IRONY zachwyca stylem.

Nowa kolekcja SISTEM51 IRONY to dla Swatch duży krok w kierunku ponadczasowych zegarków automatycznych w przystępnej cenie. Tworząc wyjątkowe siedem modeli, Swatch udoskonalił wcześniejsze rozwiązania: silikonowe paski zostały zastąpione gumowymi, a drukowane indeksy – indeksami pokrytymi świecącą masą superluminova. Nowością są także paski z wysokiej jakości skóry i metalu. Dużej ilości metalu… Styl SISTEM51 IRONY jest poważny, lecz bez cienia snobizmu, podczas gdy współczesna przezroczysta konstrukcja nawiązuje do kreatywnych korzeni Swatch. Nowa kolekcja to Swatch z niezaprzeczalną nutą luksusu.