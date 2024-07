Justyna Steczkowska w ostatnim czasie należy do grona bardzo zapracowanych gwiazd. Oprócz tego, że stale koncertuje, prowadzi program w stacji Polsat Cafe, niedawno została jurorką „The Voice of Poland”, to jeszcze spędza długie godziny na planie zdjęciowym do nowej reklamy herbaty.

Przypomnijmy, że gwiazda już od wielu lat jest ambasadorką marki Loyd. Od tamtego czasu bierze udział w wielu przedsięwzięciach marketingowych. A praca na planie sprawia jej przyjemność, o czym sama mówi wprost:

- Wszystko było przygotowane perfekcyjnie, mogłam się skupić na tworzeniu baśniowego nastroju. Jestem bardzo zadowolona z ostatecznego efektu – starałam się wydobyć całą magię herbaty Loyd, myślę, że mi się to udało.

Wczoraj artystka zamieściła na swoim profilu społecznościowym zdjęcie z planu nowej sesji dla Loyd. Zwiewna sukienka, opadające na ramiona włosy a do tego mały dzbanek i filiżanka herbaty, to przedsmak tego, co zobaczymy w spocie reklamowym.

No i te dłuuuuugie nogi... Sexy?

