Jesienna kolekcja M·A·C została zainspirowana żywymi kolorami w duchu i stylu obieżyświatów. Dzięki nim zatrzymasz ducha wakacyjnych podróży.

W kolekcji znajdziecie: translucentny, łatwy do budowania kolejnych warstw róż Powder Blush dodaje blasku. Podwójne cienie do powiek kreują świetliste efekty, podkreślone linerami Fluidline. Klasyczne, długotrwałe szminki Mattene ożywiają kolorami dla dodania efektu głębi. Błyszczyki Lipglass dają świeży błysk zaś lakiery Nail Lacquer w odcieniach klejnotów i metalicznych wykańczają look do opuszków palców.

Limitowana kolekcja M·A·C Styleseeker dostępna będzie we wrześniu i październiku we wszystkich salonach M·A·C.

