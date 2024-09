Julian Kamecki, bo tak nazywa się odtwórca roli uwielbianego Piotrusia Cwał Wiśniewskiego, na szklanym ekranie pojawił się jako mały chłopiec, natomiast dziś jest już dorosłym mężczyzną. Grał u boku m.in. Michała Milowicza oraz Małgorzaty Lewińskiej i wyglądało na to, że ma szansę na naprawdę owocną karierę. On jednak obrał na siebie zgoła inny plan. Co dziś o nim wiadomo?

Co dziś dzieje się z odtwórcą roli Piotrusia z serialu "Sąsiedzi"?

W historii polskiej filmografii wymienić możemy przynajmniej dwóch Piotrusiów, których widzowie doskonale pamiętają i często wspominają. Jednym z nich jest niewątpliwie Piotruś Wolański z kultowej serii filmów "Kogel Mogel" oraz Piotruś Cwał Wiśniewski z uwielbianego przez Polaków serialu "Sąsiedzi".

AKPA

"Sąsiedzi" to tak właściwie spin-off serialu komediowego "Lokatorzy", emitowanego od 1999 do 2005 roku. Historię dwóch rodzin: Wiśniewskich i Bogackich mogliśmy oglądać natomiast od 12 kwietnia 2003 do 12 kwietnia 2008 roku. W główne role wcielili się: Ewa Szykulska, Marek Siudym, Michał Milowicz i Małgorzata Lewińskich. Często w epizodach pojawiał się również jeden z dwóch synów Wiśniewskich - Piotruś, grany przez Juliana Kameckiego. Co dziś o nim wiadomo?

AKPA

Choć grając w "Sąsiadach" Kamecki miał raptem kilka lat, wydawał się być świetnie aspirującym młodym aktorem. Miał nieprawdopodobny talent i charyzmę, dlatego sądzono, że uda mu się zagrzać stałe miejsce na małym i dużym ekranie. Stało się jednak wręcz odwrotnie, bo gdy w 2008 roku pożegnaliśmy serial, zniknął i odtwórca roli Piotrusia. W tamtym czasie skupił się przede wszystkim na edukacji, ale i rozwoju własnych zainteresowań.

Dziś Julian Kamecki jest już dorosłym mężczyzną i... poniekąd wciąż jest związany z filmem, choć pracuje po drugiej stronie kamery. Z jego profilu na Instagramie możemy wyczytać, że jest operatorem filmowym i realizuje produkcje telewizyjno-filmowe oraz reklamy. Co więcej, prowadzi również własne studio, w którym gości takie gwiazdy jak chociażby Olga Borys, którą poznał przed laty na planie "Lokatorów".

O jego życiu prywatnym wiadomo natomiast niewiele, bo on sam stara się chronić tę sferę. Na jego dłoniach nie widnieje obrączka, zatem nie ma pewności, że jego serce jest zajęte.

