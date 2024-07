Emil Haidar potwierdził oficjalnie, że oświadczył się Dodzie. Para zaręczyła się podczas wakacji w Grecji. Jak mówią znajomi gwiazdy, Doda jest przekonana, że Emil to mężczyzna, z którym chce spędzić resztę życia. I że tym razem będzie to zwiazek na lata.

Jak na razie Doda nie miała szczęścia w miłości.To już trzecie zaręczyny artystki. Rabczewskiej oświadczali się już Radosław Majdan i Adam "Nergal" Darski. Pamiętacie?

Reklama

Radosław Majdan oświadczył się Dodzie w październiku 2004 roku, kiedy wyjechał na zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej do Jerozolimy. Rabczewska towarzyszyła mu podczas tej wyprawy. W swoim pamiętniku publikowanym na portalu lansik pisała: "Piszę więc z Ashdodu, gdzie ciepło jak cholera. Na zewnątrz i w sercu, bo "M" oświadczył mi się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie. Proszę nie interpretować błędnie miejsca, jak to zrobiła moja niezwykle inteligentna znajoma "J". Ludzie wierzą, że spełniają się tam ich marzenia - nie mylą się. Moje się spełniło. (...) Za mój pierścionek zaręczynowy, wszystkie brzydkie zazdrośnice podcięły by sobie gardło". Zakochani pobrali się w marcu 2005 roku, a już dwa lata później piosenkarka złożyła pozew rozwodowy.

Nergal z kolei oświadczył się Dodzie w Sylwestra w Łodzi. Piosenkarka występowała tam na imprezie noworocznej TVP. Gdy Doda wróciła do hotelu, czekała na nią nie lada niespodzianka, ponieważ lider zespołu Behemoth zasypał jej apartament setkami żółtych tulipanów. Darski podarował swojej wybrance pierścionek z brylantem marki Chopard.

Na jaki pomysł wpadł Emil? Ponoć pierścionek od Haidara zdecydowanie przebił te poprzednie!

Zobacz: To potwierdzone! Doda zaręczyła się z Emilem Haidarem

Zobacz także