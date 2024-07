Pokaz najnowszej kolekcji Simple przyciągnął wiele gwiazd. Może to magia miejsca, bowiem prezentacja kolekcji odbyła się w nowym terminalu na warszawskim lotnisku, może to sezon ogórkowy, bowiem w branży w okresie wakacji coraz mniej się dzieje, a może po prostu gwiazdy kochają tę markę i nie mogły przepuścić okazji, by popodziwiać nowe projekty.

Tak, czy owak zbiór, a może jeden z tych czynników sprawił, że na Okęciu zjawiło się wiele celebrytów. Ku uciesze naszych oczu szczególnie pięknie wyglądała Justyna Steczkowska, która trzyma wysoki poziom od dłuższego czasu. Pięknie i seksownie wyglądała także Ola Kwaśniewska.

Na imprezkę wpadła też nieco zapomniana Ala Janosz. Ponieważ planuje wielki comeback na scenę, zdaje się nam, że będziemy podziwiać ją coraz częściej.

Zaskoczyła nas nieco Joanna Horodyńska. Szczerze mówiąc ciężko nam było ją rozpoznać. Może i dobrze, że długo nie wiedzieliśmy, że to ona, bo wygląda niestety bardzo niekorzystnie, niczym jakaś bajkowa czarownica...



Zobacz wszystkie gwiazdy, które przyszły na pokaz w naszej galerii!



