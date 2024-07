Edyta Górniak ciągle przygotowuje się do wydania długo oczekiwanej przez fanów płyty. Artystka, która postanowiła sama zająć się swoją karierą, coraz częściej krytykowana jest za trudny charakter i słaby repertuar. Do grona osób, którym nie podobają się decyzje wokalistki należy Elżbieta Zapendowska.

- Edyta Górniak odtrąciła wszystkich życzliwych sobie ludzi i poszła w kierunku wazeliniarstwa. Ci, co jej wazelinują, są w kręgu jej znajomych. Ona chyba boi się ludzi szczerych, dlatego repertuarowo jest na manowcach. Słabe jest to co robi. A przecież jest wybitnie utalentowana. Szkoda mi jej talentu- powiedziała w radiu „RMF FM”.

Zapendowska przyznała również, że z takim talentem i wrażliwością Edyta powinna zająć się ambitnymi piosenkami, zamiast tworzyć kolejne słabe, taneczne utwory.

Zgadzacie się z Elżbietą Zapendowską?

