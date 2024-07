Elżbieta Zapendowska od lat może się pochwalić udanym związkiem. Zapytana o sekret takich relacji twierdzi, że gotowej recepty po prostu nie ma! Zapendowska jednak nie wyszła nigdy za mąż. Czyżby papierek psuł namiętność?

- Uważam, że wszystkie normy są po to by je omijać, jeśli ktoś jest świadomy, tego co robi Nie ma przepisu na życie, na małżeństwo, właściwie na nic. Sama żyję z partnerem bez ślubu - mówi w "Rewii" Zapendowska.

Jurorka "Must be the music" jest związana z Andrzejem Krukiem. Zdaje się, że para nie zdecyduje się już nigdy na sakramentalne "tak".

Reklama

pijavka