Jeszcze niedawno mówiło sie, że związek Kasi Figury i jej męża wisi na włosku. Kai Shoenhals od 2 lat mieszka w San Francisco a ona w Warszawie. Wbrew plotkom o kryzysie okazuje się, że mimo rozłąki para żyje w dobrej komitywie. Często się ze sobą kontaktują poprzez internet, a jeśli mają wolną chwilę spotykają się. Początkowo Figura miała wyprowadzić się do męża do Kalifornii, jednak to zaważyłoby na jej karierze i aktorka nie chciała się na to zgodzić. To właśnie dlatego miała do niego pretensje, a ich związek miał stanąć pod znakiem zapytania. Ostatnie święta para spędziła w Alpach.

-To była bardzo fajna odmiana - opowiadała Kasia w Dzień Dobry TVN. Szaleli na nartach, pływali w basenie, leniuchowali.

Ich miłość podobno przeżywa kolejny renesans, a nie kryzys. Para postanowiła wkrótce odnowić śluby! Czy zatem Figura planuje przenieść się do Kaliforni?

- Może sytuacja się kiedyś zmieni, jak przestanę być taką kasową aktorką - powiedziała tygodnikowi Na Żywo

Kiedy tylko mama aktorki wróci do zdrowia, para zamierza jeszcze raz pobrać się jak 11 lat temu w Tatrach. Dolina Chochołowska to ich wymarzone miejsce. Ciekawe czy "kasowa aktorka" sprzeda sesję do jakiegoś magazynu?