Tragiczne wieści z Paryża, w którym doszło do serii zamachów terrorystycznych. W stolicy Francji doszło do kilku strzelanin, w którym zginęło, jak podają francuskie media, 60 osób. Na początku doszło do strzelaniny w restauracji Camodge. Atak nastąpił również w pobliżu stadiony Stade De France, gdzie odbywał się mecz piłki nożnej Francja-Niemcy. Z miejsca został ewakuowany prezydent, Francois Hollande, którym natychmiast zwołał konferencję prasową, na której ogłosił stan wyjątkowy oraz zamknięcie granic kraju:

Zostanie wprowadzony stan wyjątkowy na całym terytorium Francji. Będą przeszukania w całym regionie. Druga decyzja - zamknięcie granic, musimy się upewnić, że nikt nie wyjedzie i wjedzie do Francji. Jest to straszne przeżycie. Wiemy, kim są terroryści, kryminaliści. Tak w trudnych momentach musimy myśleć o ofiarach. Musimy wykazać się jednością.

Będziemy Was informować na bieżąco o tym, co dzieje się w Paryżu. Prezenterka Dzień dobry TVN Anna Kalczyńska jest na miejscu i relacjonuje wydarzenia.

Atak terrorystyczny w Paryżu

Ewakuacja na stadionie, gdzie miał miejsce jeden z ataków

