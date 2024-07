Maciej Zakościelny po raz pierwszy od narodzin syna skomentował radosną nowinę. Aktor w rozmowie z Faktem przyznał, że 3 lipca został tatą i świetnie odnajduje się w tej roli. Maciej Zakościelny rzadko opowiada czy komentuje o swoim życiu prywatnym- tym razem jednak zrobił wyjątek. Świeżo upieczony tata nie zdradził, jakie imię razem ze swoją partnerką wybrał dla syna, ale przyznał, że po zakończonych zdjęciach do serialu "Strażacy" ma czas, żeby poświecić się dziecku.

Rola ojca bardzo mi odpowiada i jest bardzo fajną rolą. Niedawno skończyłem zdjęcia do filmu „Po prostu przyjaźń". Czekamy też na decyzję czy będziemy robić trzeci sezon „Strażaków”. Zobaczymy jak to będzie. Nigdzie się nie śpieszę. Jest fantastycznie, ale to jeszcze za krótko by coś więcej mówić - Maciej Zakościelny przyznał w rozmowie z tabloidem.