Jej prace budzą podziw, zainteresowanie, intrygują i nie dają się zapomnieć. Zdecydowana większość to unikaty, reszta to wzory limitowane, realizowane w krótkich seriach. Anna Orska, bo o niej mowa, przedstawia najnowszą kolekcję o tajemniczej nazwie Zaklinacz deszczu.



Czerwień ziemi spalonej słońcem, zapach wiatru i falujące powietrze… przenoszą w inny wymiar. Słońce zachodzi tam szybko i daje piękne kolory, które otulają ostre rysy skał. Jest ciężko, upalnie, a wzrok i zmysły cierpią katusze. By przywołać deszcz potrzeba ogniska, dźwięków bębnów i szalonych tańców – tak projektantka tłumaczy skąd czerpała pomysły na nową biżuterię.



Seria już na pierwszy rzut oka przypomina indiańskie stroje, które odpowiadają na każdy ruch i hipnotyzują falującymi kolorami ziemi. Prace stworzyła z metalu i kolorowych sznureczków – materiału pozornie nie biżuteryjnego.



Orska, która jest wykładowcą na wyższych uczelniach artystycznych w Polsce, ma także za sobą projekty biżuterii dla firm: W.KRUK, Swarovski, Deni Cler. Jej kolekcja dostępna jest w butikach ORSKA : Mokotowska 26, Stary Browar, www.ORSKA.pl

Poniżej przedstawiamy galerię najciekawszych projektów nowej serii Orskiej.