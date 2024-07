Aneta Zając, Patryk Pniewski, Paulina Sykut, Małgorzata Socha i wiele innych gwiazd w wiosennym spocie telewizji Polsat! Półtoraminutowy film promuje najważniejsze produkcje i programy, w tym m.in. dwie absolutne nowości nadchodzącego sezonu: serial „Powiedz TAK!” oraz show „Surprise, Surprise”, które od marca pojawią się na antenie Polsatu. W klipie pojawili się też jurorzy popularnych i wszystkim dobrze znanych formatów kulinarynych - „TOP CHEF” i „Hell’s Kitchen - Piekielnej Kuchni”, prowadzących i jurorów „Tylko muzyka. Must be the music” z nowym w tym gronie Tymonem Tymańskim, gospodyni „Naszego nowego domu” Katarzyny Dowbor, czy uczestników i prowadzących programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. My dzięki temu spotowi poczuliśmy wiosnę! A Wy?

