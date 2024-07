Twórcy najnowszej kolekcji do makijażu CHANEL postawili na rytm, który wygrywają odcienie niebieskiego. Blue Rythm bo tak nazywa się najnowsza linia to połączenie ponadczasowej klasyki z wyjątkowymi akcentami nadającymi nowoczesne smaczki.

Reklama

Chanel - kolekcja Blue Rythm

CHANEL Makeup Creation Studio jak zwykle stanęło na wysokości zadania. Bowiem wykreowanie pewnego rodzaju harmonii między ponadczasowością na futurystycznymi akcentami to istna sztuka. Tylko tu znajdziecie bezbarwny błyszczyk do ust, głębokie odcienie lakierów do paznokci i kontrastujący, elektryzujący jasnością tusz do rzęs.

W kolekcji znajdziecie palety cieni do oczu, pojedyncze cienie, pigmenty, maskary, lakiery do paznokci, eyelinery i błyszczyk. Wszystkie elementy kolekcji utrzymane w naturalnych odcieniach z dodatkiem elektryzującego niebieskiego. W sklepach już teraz znajdziecie elementy kolekcji, kolejne będę pojawiać się na półkach sklepowych do listopada 2015.

Reklama

POLECAMY!

Zobaczcie makijaże CHANEL i zainspirujcie się na nowy sezon: