Mallu zdobyła sympatię widzów dzięki udziałowi w 7. edycji "Hotelu Paradise", jednak niewiele osób wie, że wcześniej próbowała swoich sił jako aktorka. Uczestniczka show zagrała w popularnych serialach TVN. Jak jej poszło? Nam było ciężko ją rozpoznać.

Mallu z "Hotel Paradise" chciała zostać aktorką? Zagrała w popularnych serialach TVN

Karolina znana wszystkim jako Mallu z "Hotel Paradise" już jakiś czas temu pożegnała się z hotelem na własne życzenie. Wiele fanów programu wciąż chętnie ją śledzi w mediach społecznościowych i interesuje się tym, co się u niej dzieje. Uczestniczka show chętnie dzieli się swoją prywatnością i odpowiada na pytania internautów. Ostatnio widzowie wychwycili, że uczestniczka show już wcześniej pojawiała się w telewizji. Podczas Q&A na Instagramie, Mallu dostała mnóstwo pytań o to, czy to ona grała w znanym hitcie TVN. 24-latka odpowiedziała, że kilka lat temu zagrała w paradokumentalnym serialu "Szpital" i "19+". Jesteście zaskoczeni?

Mallu zadebiutowała w serialu "Szpital" w 2018 roku. Celebrytka wcieliła się w 18-letnią Monikę Wilanowską, która walczyła o względy pewnego DJ'a. Mimo tego, że chłopak miał dziewczynę, to i tak podrywał swoje fanki. Gdy muzyk uciekał przed swoją partnerką, spadł ze schodów i trafił do szpitala na oddział ratunkowy. Tam toczyła się dalsza część wydarzeń. Internauci zaczęli zadawać Mallu pytania odnośnie serialu, ponieważ odcinek z jej udziałem ostatnio znów został wyemitowany przez stację.

Tak kochani parę lat do tyłu brałam udział w TVN ''Szpital'' oraz ''19+''. W ''19+'' byłam w trzech odcinkach i miałam tam epizod. A w szpitalu dwa razy miałam takie główne bardziej role — napisała Mallu.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawdziła się Mallu w roli aktorki to 790 odcinek serialu "Szpital" z jej udziałem wciąż jest dostępny na Playerze. Musimy przyznać, że ciężko było nam ją rozpoznać. Gwiazda reality show bardzo się zmieniła od tamtego czasu.