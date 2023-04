Jak dziś wygląda Hana Goldberg z "Na dobre i na złe"? Kamilla Baar ma 43 lata i zaskakuje metamorfozą

Magdalena Schejbal zagra w serialu "Na dobre i na złe"! Jednak jak napisał "Fakt" podobno stoczyła walkę o rolę z Weroniką Rosati i Martą Żmuda-Trzebiatowską. Podobno Żmuda-Trzebiatowska była za delikatna do roli, a Weronika Rosati miała zbyt wygórowane warunki finansowe, dlatego ostatecznie nie dostała roli. Zażądała zbyt wysokiej pensji i chciała, by praca całej ekipy była dostosowana do jej harmonogramu. Twierdzi, że jest rozchwytywana i ma wiele innych zobowiązań – mówi "Faktowi" osoba z produkcji serialu. Jaka jest prawda? Jest prawdą, że Magdalena Schejbal wcieli się w postać siostry Hany Goldberg, którą gra Kamilla Baar w "Na dobre i na złe". Postać Schejbal pojawi się w serialu pod koniec grudnia - mówi Party.pl Karolina Baranowska z PR serialu "Na dobre i na złe". Co na to wszystko Weronika Rosati ? Już dawno napisała, jak tylko rozpisywano się, że walczy o rolę z Martą Żmudą-Trzebiatowską, że nic nie wie, aby miała się ubiegać o rolę w "Na dobre i na złe" i zdementowała plotki. Chyba przegapiłam casting ;) # dementi # czyktossprawdzainformacje # martabierzterole # fake # bzdurypiszą - czytamy na Facebooku Weroniki Rosati. Podobno pytania kiedy zobaczymy Martę Żmudę-Trzebiatowską w "Na dobre i na złe" powracają regularnie od dwóch lat. C zy Marta chciałaby grać razem ze swoim mężem Kamilem Kulą w serialu o lekarzach z Leśnej Góry? Na to pytanie nigdy nie udzieliła odpowiedzi. Wygląda na to, że rola czekała na Magdę Schejbal i nikt się o nią nie bił. Pozostaje nam czekać do grudnia na pierwsze odcinki z Schejbal. Zobacz także: Schejbal po skandalu z Polsatem żyła nadzieją. Codziennie powtarzała te same formułki Magdalenę Schejbal zobaczymy w "Na dobre i na złe" w grudniu. Weronika Rosati nigdy nie startowała do...