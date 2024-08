Amerykańskie media przekazały niepokojące wieści na temat stanu zdrowia Zaca Efrona. Aktor trafił do szpitala w Hiszpanii po wypadku, do którego doszło na basenie. Przedstawiciele Zaca Efrona zabrali głos w mediach. Co się stało?

Zac Efron nieprzytomny trafił do szpitala

Jak poinformował portal TMZ, Zac Efron trafił do szpitala po "drobnym incydencie z pływaniem". Aktor miał zostać znaleziony przez dwie osoby pracujące w willi, w której przebywał i wyciągnięty z wody.

Zac Efron trafił do szpitala w Hiszpanii po incydencie na basenie, ale teraz czuje się już dobrze

Do zdarzenia doszło na Ibizie, jak podkreślają jego przedstawiciele, aktor został zabrany do szpitala "zapobiegawczo" tuż po zdarzeniu w piątkowy wieczór.

Powiedziano nam, że dziś rano wypisano go ze szpitala i jego stan zdrowieje. - informował w sobotę wieczorem portal TMZ.

Zac Efron aktualnie przebywa w Europie. W ostatnim czasie widziano go w St. Tropez czy na Ibizie. Był obecny również w Paryżu podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich. Na początku tygodnia imprezował także na jachcie wraz z DJ Martinem Garrixem.

Zac Efron był bożyszczem nastolatek odkąd wcielił się w rolę Troya Boltona w serii "High School Musical". Na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił i dziś trudno go rozpoznać. Fani zarzucali mu zbyt dużą ilość operacji plastycznych, W pewnym momencie by ukrócić spekulacje zabrał głos na temat zmian w swoim wyglądzie. Tłumaczył, że poślizgnął się biegając w skarpetkach po domu i uderzył głową w fontannę. Miał stracić przytomność, a "kość podbródka zwisała mu z twarzy". Po urazie jego mięśnie żwaczy musiały, ciężej pracować, co miało tłumaczyć zmiany w wyglądzie jego twarzy. Z kolei na pytania o plotki na temat operacji plastycznych mówił:

Gdybym miał zastanawiać się nad tym, co inni ludzie o mnie pomyślą i przejmować się tym - z całą pewnością nie mógłbym wykonywać tej pracy.

