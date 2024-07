Pierwszą kobietą w jury tanecznego show "You Can Dance" była Weronika Marczuk. Potem jej krzesło jurorskie zajęła Ania Mucha, wreszcie Kinga Rusin. Marczuk wyznała właśnie w "Super Expressie" co myśli o najnowszej edycji programu.

- Niezmiennie program ma bardzo dobry poziom, ale wiadomo, że każdy woli swój. To jest niesamowite, ale telewizja nie oddaje w pełni tych emocji, jakie towarzyszyły mi, kiedy zasiadałam za jurorskim stołem. - powiedziała.

Przygoda z "You Can Dance" jest z pewnością dla Weroniki historią, tymczasem krążą plotki, że jurorka ma wziąć udział w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Tym razem jednak, to parkiet należałby do niej.

Jesteście ciekawi, jak poradziłaby sobie w tańcu?

