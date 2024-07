1 z 20

Dziś Honorata Skarbek kończy 21 lat. W polskim show-biznesie zadebiutowała niespełna 3 lata temu wraz z wydaniem debiutanckiego singla "No One", który szybko podbił radiowe listy przebojów i cieszył się ogromną popularnością w internecie.

Początki swojej kariery Honey zawdzięcza prowadzeniu bloga, na które wrzucała amatorskie wykonania coverów i autorskich utworów. W ten sposób odkrył ją jeden z menadżerów, a wytwórnia Universal Music Polska szybko zobaczyła w niej olbrzymi potencjał. Kolejne single "Runaway" czy "Sabotaż" uczyniły ją jedną z popularniejszych debiutantek w 2011 roku.

Od tamtej pory Honorata wydała już trzy płyty, kilka hitowych singli i wielokrotnie eksperymentowała z wizerunkiem, np. mocno ścinając lub farbując włosy. My z okazji jej urodzin postanowiliśmy przypomnieć kilkanaście jej wcieleń, łącznie z tymi z lat dzieciństwa. Nie wszyscy wiedzą, ale Honorata była kiedyś fanką stylu emo - musicie zobaczyć te zdjęcia :)

My Honoracie życzymy wszystkiego najlepszego i kolejnych sukcesów, a was zapraszamy do zapoznania się z galerią jej metamorfoz: