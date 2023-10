Choć "Zbuntowany Anioł" doczekał się jedynie 270 odcinków, a jego produkcja skończyła się już po roku, to telenowela zdążyła rozkochać w sobie polskich telewidzów. Mnóstwo osób chętnie śledziło losy osieroconej Milagros (w tej roli Natalia Oreiro), która pracuje jako pokojówka u rodziny DiCarlo. Młodej dziewczynie wpada w oko syn pana domu. Jak to bywa w takich produkcjach, droga do miłości jest kręta i wyboista. Wiecie co dzisiaj robi Natalia Oreiro i inne gwiazdy?

Gwiazdy "Zbuntowanego Anioła" dzisiaj. Natalia Oreiro reaktywuje karierę

W ubiegłym roku media ogłosiły wielki powrót Natalii Oreiro znanej ze "Zbuntowanego Anioła". Gwiazda przeszła metamorfozę i wystąpiła w jednej z produkcji Disney+. Urugwajska aktorka nie przypomina już zagubionej dziewczyny ze słynnej telenoweli. Dziś jest dojrzałą, 46-letnią kobietą.

Jeśli kochaliście "Zbuntowanego Anioła", z pewnością pamiętacie także Facundo Aranę, który wcielił się w rolę Ivo Di Carlo czy też Gabrielę Sari, serialową Glorię Esposito. Nie możemy też nie wspomnieć o Marianie Arias (jako Andrea Ramos) i Veronice Vieyrze (jako Victoria Di Carlo). Trzeba przyznać, że czas działa na korzyść lubianych aktorów.

Niestety powoli gwiazdy słynnej telenoweli odchodzą. Niedawno zmarł jeden z lubianych aktorów, którego mogliśmy oglądać w "Zbuntowanym Aniole". Wiecie, o kogo chodzi? Obejrzyjcie nasz materiał wideo, żeby dowiedzieć się, jak dzisiaj wyglądają wasi ulubieńcy.