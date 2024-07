Niemcy, Północna Irlandia i Ukraina - z reprezentacjami tych krajów zmierzy się Polska na Mistrzostwach Europy 2016 w piłce nożnej! Pierwszy mecz - 12 czerwca - rozegramy właśnie z Irlandią Północną w Nicei. P{otem - 16 czerwca - właśnie z Niemcami. Ostatni mecz -21 czerwca - z Ukrainą.

Grupy losowano w Paryżu. W Mistrzostwach Europy 2016 zagra 24 reprezentacje. Będzie 6 grup - od A do F.Ambasadorem muzycznym Mistrzostw Europy 2016 będzie znany DJ - David Guetta.

Jak wyglądał nasz awans? Przesądził o tym mecz z Irlandią. Już w 14. minucie tego pamiętnego meczu Grzegorz Krychowiak strzelił pięknego gola dla Polski, ale minutę później sędzia podyktował rzut karny dla naszych przeciwników! Irlandia wykorzystała rzut karny i zremisowała. Całe szczęście w 41. minucie Robert Lewandowski strzelił gola. Podczas drugiej połowy meczu obie drużyny miały wiele okazji do strzelenia gola, ale ostatecznie mecz Polska-Irlandia zakończył się wynikiem 2:1 dla naszych, co oznaczało, że jedziemy na Euro!

Wszyscy świętowali na murawie Stadionu Narodowego po zwycięskim meczu z Irlandią. Mamy nadzieję, że po Mistrzostwach Europy 2016 też będziemy się tak cieszyć!

A tak Robert Lewandowski skomentował wyniki losowania na swoim profilu na FB. Nasz najlepszy piłkarz będzie musiał podczas Mistrzostw walczyć z kolegami ze swojego klubu - Bayernu Monachium. Na profilu napisał:

Today with the guys we got 3 points with Ingolstadt, and at the Euro once again we will be fighting against each other ???? very interesting group with Germany, Ukraine and Northern Ireland! #EURO2016

Posted by Robert Lewandowski on 12 grudnia 2015