Już jutro środowisko dziennikarskie jednoczy się by pomóc potrzebującym dzieciom. Wieczorem w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej rozpocznie się XVI Charytatywny Bal Dziennikarzy. Transmisję z czerwonego dywanu, oficjalnego otwarcia i powitania gości, wśród których znajdą się osobistości świata mediów, kultury, polityki i biznesu, obejrzeć będzie można na stronie internetowej: www.baldziennikarzy.org.

Koledzy dziennikarze! Jeśli jeszcze nie kupiliście biletów na Charytatywny Bal Dziennikarzy, macie ostatnią szansę! A jeśli nie możecie przyjść, to śledźcie naszą transmisję otwarcia i czerwony dywan. To nie nasz świat, ale raz w roku możemy złapać dystans także do siebie. - mówi Katarzyna Kolenda-Zaleska, Przewodnicząca Rady Fundacji.

Kreacje wszystkich gości i ich spacer w świetle fleszy zobaczycie na stronie Fundacji już od godziny 20.00. W Balu uczestniczyć będą m.in. Mateusz Hładki, Agnieszka Milczarz, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Anna Kołtunowicz, Monika Olejnik, Beata Grabarczyk, Piotr Kraśko, Beata Tadla, Jarosław Kret, Marta Kuligowska, Janina Paradowska, Anna Kalczyńska, Mikołaj Lizut, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Robert Kozyra i Tomasz Ossoliński. Oprócz dziennikarskich sław pojawią się także m.in. Anna Dymna, Rafał Sonik, Małgorzata Potocka, Michał Piróg, Łukasz Jemioł i Robert Kupisz.

Bal odbywa się w tym roku w zmienionej formule i wierzymy, że będzie największym wydarzeniem karnawału - powiedział Mateusz Hładki, Prezes Zarządu Fundacji.

Dziś ostatni dzień aukcji w serwisie Charytatywni.allegro.pl. W tym roku wylicytować można m.in. śniadanie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem, krawat od byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, antyczną figurkę od Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego czy wizytę na planie zdjęciowym serialu "Prawo Agaty". Dochód z licytacji oraz balu przekazany zostanie na wsparcie Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz podopiecznych Fundacji Polsat i Fundacji TVN "Nie jesteś sam".