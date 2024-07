X-Factor zadebiutował w Polsce na początku 2011 roku i już na starcie wzbudził ogromne zainteresowanie. To właśnie ten format był trampoliną do medialnej kariery Mai Sablewskiej, która została wybraną jedną z jurorek i po raz pierwszy wyszła z cienia prowadzonych przez siebie gwiazd. Program doczekał się w naszym kraju aż czterech edycji. Przypomnijmy: Tak Furman świętował zwycięstwo w X-Factor. Już wie na co przeznaczy wygraną

Fani show czekający na piątą odsłonę będą jednak rozczarowani. Kuba Wojewódzki poinformował na Facebooku, że program przechodzi do historii - oznacza to, że wiosną nie zobaczymy go już na antenie TVN. Co więcej, jak donosi serwis WirtualneMedia.pl, w miejsce X-Factor pojawi się nowy program rozrywkowy. Szczegóły przedsięwzięcia nie są jeszcze znane.

Myślicie, że chodzi o show, w którym znów miałby pojawić się Wojewódzki i Agnieszka Chylińska?

