W miniony weekend na antenie stacji TVN i Polsat mogliśmy oglądać pierwsze odcinki nowych edycji programów rozrywkowych. Producenci talent show robili wszystko, żeby przyciągnąć jak największą liczbę widzów, niestety nie wszystkim się udało. Największym wygranym weekendowego "pojedynku" okazał się program "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Zaraz po nim, równie dużą oglądalnością mogą pochwalić się producenci "Tylko Taniec. Got to dance".

Reklama

Okazuje się, że największym przegranym okazał się "X Factor", który w porównaniu z konkurencją odnotował najniższą oglądalność w grupie programów talent show. Takie dane zaprezentował portal wirtualnemedia.pl. Wygląda więc na to, że nawet pojawienie się w programie nowej jurorki, Tatiany Okupnik, nie przyciągnęło widzów przed telewizory.

Czy w następny weekend widzowie również wybiorą gwiazdy Polsatu zamiast Wojewódzkiego, Okupnik i Mozila?

Reklama

kb