Sylwia Grzeszczak pierwszy raz udzieliła tak szczerego wywiadu dla "Pani" na temat macierzyństwa i córki Bogny! Gwiazda rzadko kiedy rozmawia z dziennikarzami, nie wspominając, że mocno chroni prywatność swojej rodziny. Piosenkarka tym razem zrobiła jednak wyjątek.

Sylwia Grzeszczak zaszła w ciążę będąc na szczycie swojej kariery. Nigdy jednak nie żałowała tej decyzji - rodzina zawsze była dla niej najważniejsza:

W pewnym momencie stwierdziłam, że nie ma sensu tak gonić, że jest jeszcze życie poza muzyką i to jest dobry czas na takie decyzje. Jestem szczęśliwa, że młodo zostałam mamą. Oczywiście były osoby, które mówiły: "Daj sobie spokój z macierzyństwem, masz teraz swoje pięć minut i powinnaś je wykorzystać, a nie zagrzebywać się w pieluchach". Byłam wściekła, kiedy to słyszałam. Wiedziałam, że z pięciu minut może zrobić się piętnaście czy dwadzieścia, aż bym się "przejadła" całym tym sukcesem. A rodzina jest najważniejsza. Nie miałam obaw, że moja kariera na tym ucierpi - mówi Sylwia Grzeszczak w "Pani".

Padło również pytanie, czy Sylwia zabiera swoją córkę, Bognę, na koncerty:

Gwiazda zdradziła również, że nową płytę "Tamta dziewczyna" zadedykowała córce:

Bo prawda jest taka, że to córka zainspirowała mnie do stworzenia akurat tej płyty. Zaczęłam ją nagrywać, jeszcze będąc w ciąży. Powiedziałam o tym, kiedy otrzymałam nagrodę na Eska Music Awards dla artystki roku, cytuję: "Myślałam, że dziecko sprawi, że nie będę miała takiej miłości do śpiewania jak wcześniej, a okazało się, że mam jeszcze większą niż dotychczas. Inaczej przeżywam teksty, inaczej śpiewam, inaczej czuję i to jest cudowne doświadczenie". - mówi gwiazda.