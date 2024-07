Pierwszym gościem w programie Magdy Mołek - "W roli głównej" była Małgorzata Rozenek. Między paniami doszło do kilku spięć i wymiany zdań. Padały również niewygodne pytania o wiek. Zobacz: Mołek przyparła Rozenek do muru. Zapytała wprost o wiek: Złośliwość?

W drugim odcinku gościem była Anja Rubik, która robi zawrotną karierę w modelingu. Dziennikarka zapytała ją między innymi o współpracę z wybitnym i kontrowersyjnym fotografem mody -Terrym Richardsonem, który wielokrotnie posądzany był o molestowanie seksualne. Modelka przyznała jednak, że on nigdy nie pozwoliła na dwuznaczne sytuacje na sesji, dlatego nie otrzymywała niemoralnych propozycji:

Ja z nim pracowałam naście razy. Nigdy nie miałam z nim problemu, dlatego, że nigdy nie pozwoliłam mu na coś takiego. On wyczuwa od razu, poza tym widać jak dziewczyna się zachowuje na planie. To jest postać bardzo kontrowersyjna, ale wiele dziewczyn sobie na to pozwala. I to nie jest do końca jego wina.