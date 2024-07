Magda Gessler może być z dumna patrząc na swoje odbicie w lustrze. Po tym jak gwiazda gwiazda schudła prawie 20 kilogramów, nie ma sobie równych wśród polskich pasjonatek kulinarnych. Swoją osobą udowodniła, że można wyglądać seksownie bez względu na wiek i to, co się je. Sama zresztą taką ideę propaguje w swoim show "Kuchenne rewolucje". Z tej okazji Magda pojawiła się na okładce nowego numeru magazynu "Viva!", który już jutro trafi do sprzedaży.

Szczupła, ubrana w marynarkę z kwiatowym printem i różowe szorty Gessler pokazuje nogi. Szczupłe i seksowne. Oczywiście zdjęcie jest też pewnie efektem kilkugodzinnej pracy dobrych grafików, ale i tak trzeba przyznać, że nawet w takim wydaniu Magda wygląda apetycznie.

Od jutra "Vivę!" kupisz także z premierą na DVD - "Muppety".