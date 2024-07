Piąta edycja The Voice dostarcza widzom sporo emocji i to nie tylko tych wokalnych. Prawdziwą ozdobą show jest obecność dwóch diw polskiej sceny muzycznej - Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak. Panie z dystansem traktują doniesienia o domniemanym konflikcie i w programie przede wszystkim świetnie się bawią. Przypomnijmy: Steczkowska i Górniak w ludowej przyśpiewce. Mamy wideo

Nie brakuje też zaskoczeń wśród uczestników, a przed nami chyba największa niespodzianka tej edycji. Na castingu pojawiła się bowiem Michalina Manios, znana dotąd widzom z Top Model. Michalina po korekcie płci marzyła o karierze w modelingu, teraz zaś chce podbić rynek muzyczny. Manios porwała się na trudny utwór "Is This Love" - czy to wystarczy, żeby przekonać do siebie jurorów?

Fragment jej występu poniżej. Myślicie, że Edyta Górniak wybierze ją do swojej drużyny?

