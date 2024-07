W czerwcowym Vogue Paris można obejrzeć przepiękną sesję zdjęciową z Małgosią Belą w roli głównej. Polka, które surowa słowiańska uroda od lat wzbudza zachwyt wśród największych z modowego świata.

Tym razem Bela wystąpiła w roli wyrafinowanej i eleganckiej femme fatal, której wizerunek i stylizacje przenoszą nas się kilka dekad wstecz. Chociaż na pierwszym planie widać przede wszystkim piękną biżuterię, to nasza rodaczka nie ustępuje jej w niczym. Gładko zaczesane do tyłu włosy i delikatny makijaż z podkreślonym okiem świetnie pasują to stylu modelki.

Diamenty, piękna kobieta i dzikie zwierzęta. Dobre połączenie?