Wczoraj informowaliśmy was o tym, że znana z serialu "Na dobre i na złe" aktorka Kamilla Baar miała wypadek samochodowy w centrum Warszawy. W auto gwiazdy uderzył inny pojazd kiedy ta jechała z małym synkiem, Brunonem. Dziś, dzień po tym zdarzeniu poznaliśmy nowe szczegóły kolizji. Przypomnijmy: Kamilla Baar miała wypadek samochodowy. Jechała z małym dzieckiem

Wypadek miał miejsce na placu Unii Lubelskiej. W Volvo, którym kierowała Kamilla z impetem wjechał rozpędzony Mercedes, uszkadzając bok luksusowego auta gwiazdy. Natychmiast wezwano policję, która sprawdziła czy kierujący pojazdami nie byli pod wpływem alkoholu. Aktorka potwierdziła wczorajsze doniesienia dotyczące tego, że jej 3-letni syn został zabrany do szpitala, zaprzecza jednak, że stało mu się coś poważnego.



Mercedes uderzył we mnie. Stanęliśmy na środku ronda. Synek się wystraszył, ja zresztą też. Bruno został zabrany do szpitala, bo nawet przy najmniejszym uderzeniu trzeba sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Kręgosłup, kręgi szyjne... To normalna procedura. Jednak wszystko jest dobrze, nie został w szpitalu, mi też nic się nie stało - opowiada w rozmowie z "Super Expressem".