Kamilla Baar mimo, że od niedawna gra w "Na dobre i na złe" od samego początku cieszy się ogromną sympatią widzów. Mimo, że rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach jest rozpoznawalna i uwielbiana przez widzów. To właśnie rola w popularnym serialu TVP i ogromna rzesza fanów przyniosły jej Telekamerę dla najlepszej aktorki ubiegłego roku. Przypomnijmy: Kamilla Baar najlepszą aktorką serialową

Aktorka, która w serialu gra lekarza i pomaga ludziom, sama znalazła się wczoraj w sytuacji w której to ona została ofiarą. Kiedy wraz ze swoim 3-letnim synkiem Brunonem przejeżdżała przez centrum Warszawy doszło do zderzenia jej auta z innym pojazdem. W wyniku kolizji syn aktorki i kierowca drugiego auta zostali zabrani do szpitala na obserwację. Kamilla natomiast musiała poddać się badaniu alkomatem.



Według wstępnych ustaleń kierujący pojazdami byli trzeźwi. Jednak dalsze czynności co do ustalenia okoliczności zdarzenia nadal trwają - powiedział policjant dla Super Expressu.

Na chwilę obecną ciężko ocenić, kto był sprawcą wypadku. Auto aktorki ma uszkodzony cały bok, jednak dla niej ważniejsze jest teraz zdrowie dziecka. Mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało.

