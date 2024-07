Dziękujemy za ogromną ilość zgłoszeń, spośród których wyłoniłyśmy 5 szczęśliwych zwyciężczyń. Do nagrodzonych w konkursie Fleszstyle.pl "Gatta&Bizuu" należą:

1. Elżbieta Czerniakiewicz

2. Halina Tomczyk

3. Ada Bury

4. Sylwia Bomba

5. Renata Kasprzak

GRATULUJEMY!

Prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy z naszą redakcją.

Mamy dla Was iście modowy konkurs!



5 szczęśliwych osób, które najciekawiej odpowiedzą na nasze pytanie otrzymają jedną z 5 nagród: zestaw legginsów, rajstop i skarpetek z kolekcji Gatta&bizuu.

Zadanie konkursowe

Na adres e-mail konkurs@fleszstyle.pl wyślijcie nam pomysł na stylizację z rajstopami, legginsami lub skarpetkami z kolekcji Gatta&bizuu. Czekamy na wasze odpowiedzi, które mogą być zarówno w formie pisemnej jak i zdjęciowej - kolażowej.

Życzymy powodzenia!

O kolekcji...

Kolekcja Gatta&bizuu to doskonałe odzwierciedlenie nieujarzmionego romantyzmu. To wyjątkowa historia opowiedziana przez dwie marki, które swoje projekty tworzą z zamiłowania do kobiecego piękna. Wiosenne modele unikalnych rajstop i legginsów Gatta&bizuu można teraz wygrać w naszym konkursie.

Kolekcja Gatta&bizuu składa się z produktów utrzymanych w dwóch różnych, choć współgrających ze sobą trendach – „zwierzęcym” i romantycznym. W pierwszej linii znaleźć można rajstopy w cętki, utrzymane w turkusowej tonacji oraz skarpetki z tym samym motywem, jak również legginsy i rajstopy z nadrukiem głowy tygrysa. Z kolei w linii romantycznej znalazły się rajstopy z kokardkami i legginsy z baskinką.

Kolekcja Gatta&bizuu idealnie dopełnieni różnorodne, kobiece stylizacje – od zwiewnych, romantycznych i wieczorowych, po codzienne, dynamiczne.

Modele z kolekcji Gatta&bizuu dostępne są w butikach bizuu w Warszawie i Poznaniu oraz wybranych salonach firmowych Gatta.

Regulamin konkursu:

Konkurs trwa w dniach: 3. kwietnia do 16. kwietnia 2013 roku.

Zajrzyjcie do naszej galerii: