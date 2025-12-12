12 grudnia 2025 roku, w dzień urodzin Anity Szydłowskiej, ona i Adrian Szymaniak, czyli para znana z 3. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się o godzinie 13:00 w urokliwej kapliczce w Szczecinie. Decyzja o zawarciu ślubu kościelnego została przyspieszona ze względu na trudną sytuację zdrowotną Adriana, który zmaga się z glejakiem IV stopnia. Ich wesele wygląda jak z bajki, a Anita zaskoczyła dwoma sukniami ślubnymi!

Bajkowy ślub Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita i Adrian ze „Ślub od pierwszego wejrzenia” przybyli na swoje wesele zabytkowym mercedesem, wzbudzając ogromne emocje wśród zaproszonych gości. Anita prezentowała się w białej sukni z odkrytymi ramionami i długim trenem, a Adrian postawił na elegancję, wybierając dwukolorowy garnitur. Po ceremonii goście udali się do klimatycznego dworku położonego nad jeziorem Szmaragdowym, w otoczeniu Puszczy Bukowej. Miejsce zostało udekorowane motywem w odcieniu głębokiej zieleni, który uchodzi za symbol nadziei.

Uczestnicy „Ślubu od pierwszego wejrzenia” na weselu Anity i Adriana

Na weselu nie zabrakło uczestników innych edycji popularnego programu. Obecni byli m.in. Maciej Kubik z 12. edycji, który niedawno sam brał ślub, a wśród gości byli właśnie Anita i Adrian. Na weselu Anity i Adriana nie zabrakło też Laury i Karola oraz Korneli i Marka z 9. edycji, a także Ani Wróbel. Wspólne zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują, że byli uczestnicy "ŚOPW" świetnie się bawią w swoim gronie.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na weselu pojawiła się w drugiej sukni ślubnej

Anita niczym wielkie gwiazdy zdecydowała się na kilka kreacji na swój ślub. W kościele i na oficjalnej części ceremonii pojawiła się w długiej sukni z trenem, a z kolei na część taneczną wybrała delikatną i subtelną kreację z rozcięciem na nodze i gorsetem z przezroczystościami oraz motywem kwiatowym.

Trzeba przyznać, że Anita na swoim ślubie wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

