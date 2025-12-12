Reklama

12 grudnia 2025 roku, w dzień urodzin Anity Szydłowskiej, ona i Adrian Szymaniak, czyli para znana z 3. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się o godzinie 13:00 w urokliwej kapliczce w Szczecinie. Decyzja o zawarciu ślubu kościelnego została przyspieszona ze względu na trudną sytuację zdrowotną Adriana, który zmaga się z glejakiem IV stopnia. Ich wesele wygląda jak z bajki, a Anita zaskoczyła dwoma sukniami ślubnymi!

Bajkowy ślub Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita i Adrian ze „Ślub od pierwszego wejrzenia” przybyli na swoje wesele zabytkowym mercedesem, wzbudzając ogromne emocje wśród zaproszonych gości. Anita prezentowała się w białej sukni z odkrytymi ramionami i długim trenem, a Adrian postawił na elegancję, wybierając dwukolorowy garnitur. Po ceremonii goście udali się do klimatycznego dworku położonego nad jeziorem Szmaragdowym, w otoczeniu Puszczy Bukowej. Miejsce zostało udekorowane motywem w odcieniu głębokiej zieleni, który uchodzi za symbol nadziei.

Uczestnicy „Ślubu od pierwszego wejrzenia” na weselu Anity i Adriana

Na weselu nie zabrakło uczestników innych edycji popularnego programu. Obecni byli m.in. Maciej Kubik z 12. edycji, który niedawno sam brał ślub, a wśród gości byli właśnie Anita i Adrian. Na weselu Anity i Adriana nie zabrakło też Laury i Karola oraz Korneli i Marka z 9. edycji, a także Ani Wróbel. Wspólne zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują, że byli uczestnicy "ŚOPW" świetnie się bawią w swoim gronie.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na weselu pojawiła się w drugiej sukni ślubnej

Anita niczym wielkie gwiazdy zdecydowała się na kilka kreacji na swój ślub. W kościele i na oficjalnej części ceremonii pojawiła się w długiej sukni z trenem, a z kolei na część taneczną wybrała delikatną i subtelną kreację z rozcięciem na nodze i gorsetem z przezroczystościami oraz motywem kwiatowym.

Trzeba przyznać, że Anita na swoim ślubie wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciła drugą suknią ślubną!
Instagram @laura.maciesz

Zobacz także:

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już po ślubie
Instagram @maciejkubik

Chcesz zobaczyć tę treść?

Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.

Reklama
Reklama
Reklama