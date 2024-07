To najgłośniejsza premiera roku. Już niedługo w kinie pojawi się druga część komedii romantycznej "Listy do M. 2" z całą plejadą gwiazd polskiego kina: Małgorzatą Kożuchowską, Katarzyną Zielińską, Piotrem Adamczykiem czy Martą Żmudą Trzebiatowską. My mamy dla Was podwójne zaproszenia na pokaz przedpremierowy!

Reklama

KONKURS ZAKOŃCZONY

Weź udział w naszym wyjątkowym konkursie!

Mamy dla Was 10 podwójnych zaproszeń na oficjalną premierę filmu "Listy do M. 2", która odbędzie się dzisiaj o godz. 20 w Warszawie Multikinie w Złotych Tarasach.

Zobacz także

Wystarczy, że w dwóch zdaniach odpowiesz nam na pytanie, na jakim prezencie na święta zależy Ci w tym roku najbardziej i dlaczego? #czekamnalisty

Na zgłoszenia czekamy do dnia 09.11.2015 r. do g. 14.00. Rozwiązanie - o godzinie 15. Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej. Zaproszenia będą czekały na ich nazwisko na recepcji wydawnictwa Edipresse Polska (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa).

Odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurs@party.pl.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Regulamin konkursu: www.regulaminy.edipresse.pl.

Reklama

Do dzieła!