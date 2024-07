Już 13 listopada do polskich kin wejdzie film “Listy do M. 2”! Pierwsza część, którą obejrzało ponad 2,5 miliona osób, stała się najpopularniejszą komedią polską po 1989 roku. Producenci liczą na to, że i druga część pobije frekwencyjny rekord.

Listy do M. - co wydarzy się w drugiej części?

Akcja drugiej części filmu będzie się rozgrywała 4 lata po wydarzeniach z pierwszej części. Radiowiec Mikołaj (w tej roli Maciej Stuhr), który w pierwszej części związał się z Doris (Romą Gąsiorowską) zaczyna myśleć o zaręczynach. Czy podczas świat zdecyduje się na ten krok? Z pewnością pomoże mu w tym syn Kostek (Jakub Jankiewicz).

Zmiany zajdą też w życiu Wojtka (Wojciech Malajkat) i Małgosi (Agnieszka Wagner), którzy zdecydują się na adopcję Tosi. Karina ( w tej roli Agnieszka Dygant), która jest pisarką, rozstanie się z Szczepanem ( w tej roli Piotr Adamczyk). W filmie pojawią się też nowi bohaterowie - Marcin Perchuć, Maciej Zakościelny, Magdalena Lamparska i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Wybierzecie się do kina? Zobaczcie oficjalny zwiastun filmu!

Zwiastun filmu Listy do M. 2:

