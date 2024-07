Rusza druga edycja Fine Dining Week - poznaj szczegóły!

Już od 20 do 28 lutego odbędzie się druga edycja Fine Dining Week. Popisowe, pięciodaniowe menu, w pięknej oprawie Goście skosztują w festiwalowej cenie 119 złotych. Rezerwacje już są dostępne na stronie www.restaurantweek.pl.

Najbardziej ekskluzywne Restauracje w Krakowie i stolicy zapraszają na wyjątkowy festiwal sztuki restauracyjnej. Po udanym debiucie w sierpniu szykuje się kolejna okazja na wielozmysłowe doświadczenie w najwybitniejszych Restauracjach w Warszawie i Krakowie. Fine dining to przede wszystkim jakość gourmet, ekskluzywność, lokalność, świeżość, kulinarna sztuka kompozycji smaków oraz mistrzostwo w kreowaniu wielozmysłowego doświadczenia dla najbardziej wymagających Gości.

Lista warszawskich i krakowskich restauracji na Festiwalu Fine Dining Week

Festiwal Fine Dining Week jest wyjątkową okazją na poznanie w gronie najbliższych świata bezkompromisowej jakości, eksperckiej tradycji i nowoczesnej odwagi w kreowaniu trendów. Restauracje uczestniczące w Festiwalu nagradzane są m.in. rekomendacjami Michelin (Sztućcami oraz prestiżowymi wyróżnieniami Bib Gourmand) oraz są umieszczane na wysokich miejscach przewodnika Gault&Millau.

Restauracje uczestniczące w warszawskiej edycji Fine Dining Week:

AleGloria, Amber Room, Belvedere, Brasserie Warszawska, Butchery and Wine, Dom Polski (Belwederska 18a, Francuska 11), Dyspensa, Elixir by Dom Wódki, Fusion, Inazia, Kieliszki na Hożej, Joseph’s Bistro, Kieliszki na Próżnej, L’arc Varsovie, La Brasserie Moderne, La Rotisserie, Merliniego 5, Mokotowska 69, N31 by Robert Sowa, Nowa Próżna, Opasły Tom, Osteria, Plato, Rozbrat 20, Signature, Strefa, Tamka 43, Vivandier, Venti-tre, Winosfera Chłodna 31.

Restauracje uczestniczące w krakowskiej edycji Fine Dining Week:

Albertina, Biała Róża, Copernicus, Corse, Enoteka Pergamin, Filipa 18, Garden, Hilton Garden Inn, LConcept 13 Bar & Restaurant, Pod Nosem, Qualita, The Olive Restaurant, Twój Kucharz, Wierzynek, Włoska, Zakładka.

Czym jest Restaurant Week?

Polacy kochają restauracje i… Restaurant Weeka! Już 41 proc. Polaków przynajmniej raz w tygodniu stołuje się poza domem. Najchętniej wybierają kuchnię polską, włoską oraz amerykańską, jednak coraz większe uznanie zdobywa również choćby kuchnia orientalna; japońska, tajska czy wietnamska.

Festiwal najlepszych Restauracji Restaurant Week pomaga w tych wyborach oraz daje możliwość spróbowania pełnego menu w rozsądnej cenie. Wsród setek tysięcy restauracji zostają wybrane te najlepsze i autorskie, by zaprezentowały różnorodne, popisowe trzydaniowe menu i rozkochały w sobie podniebienia Gości.

Dwa razy do roku, na wiosnę oraz na jesieni odbywa się ogólnopolskie święto polskiej sceny restauracyjnej. Bierze w niej udział ponad 350 Restauracji w 26 miastach i dotychczas prawie 80 tys. Gości. Przez stronę www.restuarantweek.pl Goście dokonują rezerwacji – wybierają miasto, Restaurację, datę, godzinę oraz liczbę osób, która weźmie udział w tzw. doświadczeniu restauracyjnym. Festiwal trwa 10 dni, podczas których festiwalowe Restauracje pracują na pełnych obrotach, by zadowolić Gości, którzy bardzo często są tam po raz pierwszy w życiu. 39 zł za przystawkę, danie główne oraz deser – tyle płacą Goście zanim wybiorą się do Restauracji, dlatego bacznie zwracają uwagę na jakość wykonanych dań, wielkość porcji oraz atmosferę lokalu i obsługę – później na stronie restuarantweek.pl mogą również pozostawić swoją opinię.

„W ostatnim tygodniu lutego odbędzie się wyjątkowa edycja Festiwalu Restaurant Week, czyli Fine Dining Week, która jeszcze bardziej przełamuje stereotyp „zamkniętych dla szerszej publiki” Restauracji. Podczas tej edycji zapraszamy Gości do najbardziej ekskluzywnych restauracji, by te w cenie 119 zł mogły zaprezentować, czym jest fine dining oraz że warto wybrać do Restauracji tej kategorii nie tylko okazjonalnie.” – mówi Paweł Światczyński, założyciel i dyrektor Festiwalu najlepszych Restauracji Restaurant Week.

Wiosenna, regularna edycja Festiwalu odbędzie się między 20 a 31 kwietnia. Jednak przed tą edycją największych miłośników i entuzjastów jedzenia ugoszczą najlepsze restuaracje fine dining w stolicy i Krakowie pod koniec lutego. Aby wziąć udział w festiwalu i mieć dostęp do wcześniejszych rezerwacji warto już dziś założyć Konto Gościa. Rezerwacje są dostępne na www.restaurantweek.pl, ale podwójne bilety na Festiwal można tez wygrać w konkursie. Smacznego!

Konkurs - wygraj zaproszenia na Fine Dining Week

Wygraj jedno z dwóch podwójnych zaproszeń na Fine Dining Week (w Krakowie bądź Warszawie). Co należy zrobić, aby wygrać? Opisz nam swoją wymarzoną kolację. Odpowiedź wyślij na adres konkurs@party.pl. Na zgłoszenia czekamy do 17.02 do godz. 23:59