Po rekordowej edycji powraca najpopularniejsze biletowane wydarzenie w Polsce - Restaurant Week! Festiwal właśnie wystartował pod hasłem #FoodLooksGood! Trzy pięknie podane dania będą w festiwalowej cenie 69 zł (dodatkowy rabat 20 zł od partnera czeka na wszystkich Gości na końcu rezerwacji) w ponad 400 najlepszych restauracjach. Które restauracje warto odwiedzić w tej edycji? Sprawdźcie!

Piękny Pad Thai w Pa Tha Thai Żoliborz - Warszawa

Komu tęskno do Azji, niech koniecznie odwiedzi Pa Tha Thai. W mieszczącej się w sercu Żoliborza, urokliwej Restauracji serwowane są dania bazujące na autentycznych, tajskich recepturach, przygotowane wyłącznie z oryginalnych produktów. Zespół kucharzy pochodzących ze słonecznej Azji - z Chefem Suratem Butsarakhamem na czele - specjalnie na Festiwal przygotował dwie propozycje menu. Wersja mięsna to pikantne krewetki na sałatce mango (przystawka), tradycyjne Massaman Curry z wołowiną, ryżem jaśminowym i orzechami nerkowca oraz na deser - smażone lody waniliowe z siekanymi orzechami!

Kolorowe wege gołąbki w Nadziei - Poznań

Kolejna propozycja to raj dla wszystkich Wegan i Wegetarian! Mowa o restauracji Nadzieja, która mieści się przy ulicy Zwierzynieckiej 3. Danią bazują tu na na produktach sezonowych od lokalnych dostawców tworząc unikalne propozycje. Podczas Restaurant Weeka zjemy tu smaczne kompozycje, które potrafią przekonać nawet rasowych mięsożerców. Będą m.in. gołąbki z tempehem i ryżem w liściach ekologicznej botwiny podane na puree z pasternaku czy pierogi z roślinnym mięsem, kurkami i bio owsianą śmietaną. Wege Maniacy - koniecznie zapamiętajcie ten adres!

Oszałamiające risotto grzybowe z pudrem koperkowym w Chopina 5

W gronie śląskich restauracji biorących udział w Festiwalu, znajduje się Chopina 5. To zupełnie nowe miejsce mieszczące się w odrestaurowanym zabytkowym budynku. Chef kuchni proponuje kulinarną podróż łączącą orientalne smaki wschodu z nowoczesną kuchnią zachodu. Podczas Festiwalu na talerzach znajdziemy m.in. roladkę z kurczaka z risotto grzybowym, pudrem szczypiorkowym, prażonym jarmużem oraz chipsem bekonowym z wędzoną papryką czy chrupiący croquette grzybowy na pęczotto dyniowym z karmelizowaną brukselką i prażonymi pestkami dyni.

Boski dorsz z konfitowanym żółtkiem w Starej Kuchni

Jednym z naszych odkryć jest zlokalizowana na Dolnym Mieście w Gdańsku Restauracja Stara Kuchnia specjalizująca się w kuchni europejskiej. To jedna z ciekawszych propozycji tej edycji Restaurant Weeka! W tym miejscu możecie spodziewać się prawdziwej uczty dla podniebienia. Podczas Festiwalu na naszych talerzach znajdziemy m.in. dorsza z konfitowanym żółtkiem, espumą cytrusową i szafranem czy roladkę z bakłażana z żurawiną, słonecznikiem, topinamburem i kaszą bulgur.

Zachwycająca wątróbka z grenadyną w Kameralnej

We Wrocławiu koniecznie zajrzyjcie do Kameralnej - klimatycznej restauracji z domową atmosferą, doprawioną restauracyjnymi standardami. Miejsce to szanuje tradycję oraz smaki znane z dzieciństwa, które podaje w nowoczesnej formie, utrzymując przystępność i łatwość przekazu dla Gości. Znajdziemy tu m.in. flambirowaną wątróbkę drobiową z grenadyną, pomidorami i sosem śmietanowo-musztardowym. W wersji wege czeka stek z kalafiora na puree z marchewki z estragonem i sosem chimichurri.

Festiwal Restaurant Week odbędzie się w ponad 30 miastach w Polsce. Miejsca można już rezerwować na stronie Festiwalu restaurantweek.pl. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu.

W dobie inflacji i rosnących cen jedzenia, Restaurant Week jest atrakcyjną propozycją dla tych, którzy chcą się cieszyć wyjściem do topowych Restauracji nie martwiąc się o koszta. Festiwal pozwala odkryć autorskie menu od najlepszych Chefów w okazyjnej cenie 69 zł (dodatkowy rabat 20 zł od partnera czeka na wszystkich Gości na końcu rezerwacji), a do tego uratować żywność przed wyrzuceniem. W jaki sposób? Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji online, marnowanie żywności w Restauracjach ograniczone jest do minimum. A wszystko to w myśl filozofii #SzanujJedzenie.