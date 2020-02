Festiwal Fine Dining Week: Oto 5 najlepszych restauracji w Polsce, w których zjesz romantyczną kolację!

Chcesz zabrać swoją drugą połówkę na romantyczną kolację? Doskonałą okazją do tego jest Festiwal Fine Dining Week, który już się zaczął - w cenie 129 zł za osobę oferuje aż 5 dań w najlepszych restauracjach w Polsce. Wydarzenie potrwa od 12 lutego do 1 marca, a menu wraz z możliwością rezerwacji znajdziecie na stronie www.FineDiningWeek.pl. Wybraliśmy 5 restauracji, które idealnie sprawdzą się jako miejsce na romantyczną kolację. Sprawdźcie nasze typy!

Mercato – Gdańsk Restauracja Mercato, mieści się w hotelu Hilton Gdańsk

Jeśli lubicie miejsca, w których królują wykwintne dania i piękne wnętrza to bez problemu się tutaj odnajdziecie. Szef kuchni dba, aby każda potrawa została na długo w pamięci każdego Gościa. Wyobraźnia Szefa Kuchni nie zna granic, dlatego w ramach festiwalu przygotował ucztę dla zmysłów. Dlatego w zimowym menu znajdzie się żebro z mangalicy, sos barbecue, prażony kasztan oraz ziemniak z ogniska. Natomiast w wersji wege furorę robią wyśmienite pierogi z pieczoną kapustą, consommé grzybowe z wędzonym twarogiem. Jednak nie można opuścić tego wyjątkowego miejsca bez spróbowania gdańskiego tortu migdałowego, który sprawi, że cała uczta będzie jeszcze bardziej wyśmienita!

Tabu – Łódź

W tej restauracji Szef Kuchni zabierze Gości w przepyszną podróż dookoła Azji. Tabu Sushi to miejsce z kreatywną kuchnią pełną emocji. Dlatego czeka na Was niesamowite doświadczenie, gdzie dania sprawiają, że wyobraźnia przekracza wszelkie granice. Tym razem również macie do wyboru wersję mięsną oraz rybną. Wśród serwowanych dań znajdziecie pozycję prosto z Chin, czyli baozi z wołowiną, a dokładnie jest to marynowana wołowina, dymka, kolendra z chilli, imbirem oraz ciastem drożdżowym. Jeśli wolicie smaki inspirowane kuchnią koreańską, to polecamy zupę kimchi z imbirem, pasta gochujang, dymką oraz tofu. Fine Dining Week daje możliwość spróbowania dań inspirowanych kuchnią z całego świata, dlatego będzie idealnym pomysłem na romantyczną kolację w święto zakochanych. Nie od dzisiaj wiadomo, że przez żołądek najprościej trafić do serca!

Belvedere - Warszawa

W naszym zestawieniu nie może również zabraknąć takiej pozycji jak restauracja w samym sercu Łazienek Królewskich. Restauracja Belvedere to jeden z piękniejszych i ciekawszych punktów na kulinarnej mapie Polski. Do wyboru są dwie tematyczne wersje menu: „Spacer smaków Belvedere” oraz „Zimowy ogród Belvedere”. Mamy tutaj do czynienia z wybitną wołowiną z ogniska na truflowym puree oraz krem marchwiowym z popcornem i prażonym miodem. Jeśli chodzi o pozycję bezmięsną, na uznanie zasługują pierogi z zimową truflą oraz warzywnym bulionem.

Oficyna Pałac Rozalin - Warszawa

Jeśli chcecie wybrać się na wyjazd za miasto i przeżyć niesamowite doświadczenie restauracyjne, koniecznie musicie odwiedzić Oficynę Pałac w Rozalinie. Klimatyczna restauracja, która inspirację do tworzenia wyśmienitych potraw czerpie z natury, dzięki czemu tworzy prawdziwą sztukę na talerzu. Wybór tego miejsca to gwarancja niezapomnianych doznań kulinarnych, szczególnie podczas Festiwalu Fine Dining Week, gdzie czeka na Was pięć specjalnie przygotowanych potraw. Menu, w którym królują dania mięsne otwiera kawior z soczewicy beluga, wakame, crème fraîche, soliród z kaparami. Czeka na Was również taka pozycja jak comber z jelenia, baba ghanoush, pieczone buraki, purée z bakłażana, glazurowane warzywa z demi-glace. Natomiast w wersji wegetariańskiej na talerzu wyląduje gotowany por, jajka z bułką tartą, prażona kasza gryczana, świeże zioła z dodatkiem sosu holenderskiego.

Wierzynek – Kraków

Romantyczna randka to dobra okazja na królewską sztukę ucztowania, która czeka na Was w restauracji Wierzynek w Krakowie. To wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Polski, gdzie 650 – letnia tradycja ucztowania łączy się z nowoczesnym podejściem do sztuki kulinarnej. Zjecie tutaj krem rakowy, żółtko sous vide, fenkuł z suszonym rakiem. Na szczególną uwagę zasługuje również comber z jelenia z topinamburem, bobem, kurkami, pietruszką oraz jeżyną. Jeśli chodzi o wegańską ucztę u Wierzynka, również nie będziecie zawiedzeni. Wegańska kiełbasa z jałowca w papierze ryżowym z ziemniakami, jabłkiem, majerankiem, jarmużem, warzywami korzennymi w glazurze nie mają sobie równych!

Rezerwacji stolików można dokonywać na stronie www.FineDiningWeek.pl