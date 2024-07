Szukasz kreatywnego pomysłu na weekend? Nie musisz już dłużej główkować. Mamy odpowiedź! Weź udział w naszym konkursie i wygraj jedną z pięciu podwójnych wejściówek do największego parku rozrywki w Polsce! Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na dole artykułu.

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze (w połowie drogi między Katowicami a Krakowem) to aż 26 hektarów, na których rozmieszczone jest 80 różnorodnych atrakcji. Każda z nich bardziej imponująca niż poprzednia. Wśród nich na pewno należy wymienić potężne, największe w Polsce, a nawet Europie Środkowo-Wschodniej, Roller Coastery.

To jednak nie wszystko: w Energylandii czekają na Ciebie także spektakularne pokazy artystyczne, pirotechniczne, audiowizualne (mapping 3D w Planetarium) i taneczne oraz niesamowite kino 7D, wyświetlające filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 3D, wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi.

Całe rodziny, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy – każdy z nich znajdzie tutaj coś dla siebie. To dlatego, że Energylandia podzielona jest na 4 strefy tematyczne dostosowane do wieku odwiedzających park.

Bajkolandia dla najmłodszych, w której kolejki górskie i karuzela zabawią Twoje dzieci, a Tobie pozwolą powrócić do cudownych czasów dzieciństwa, Strefa Familijna dla całej rodziny, w której atrakcje znajdą zarówno ci mali, jak i duzi, Strefa Ekstremalna, dla wszystkich miłośników silnych wrażeń i adrenaliny oraz Water Park – najnowszą część Energylandii z powierzchnią basenową mierzącą 1800 m2, wodospadami, zjeżdżalniami, statkami, skałkami oraz scenerią, która pozwoli Ci poczuć się jak na plaży: piasek, palmy i leżaki stworzone do relaksu.

Energylandia to spełnienie marzeń dla wszystkich miłośników silnych wrażeń. W końcu Polacy nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby przejechać się imponującymi Roller Coasterami.

Największa duma parku to ich najnowszy nabytek: Speed Water Coaster, który będzie miał swoją premierę już tego lata – najszybszy i najwyższy na świecie Roller Coaster. To połączenie rollercoastera i przejażdżki wodnej to atrakcja wznosząca pasażerów na ponad 60 metrów wysokości i osiągająca prędkość około 110 km/h!

Park rozrywki ma także nowość dla osób lubiących emocje, ale w nie aż tak dużym stężeniu – familijny Boomerang Roller Coaster. Unikalny układ toru, dynamiczne zakręty, nagłe wzniesienia, perfekcyjna aranżacja i zawrotna prędkość dochodząca do 70 km/h na pewno rozbuja całą rodzinę.

Nadal nie jesteś przekonany czy Energylandia jest dla Ciebie? To nadal nie wszystko! W parku rozrywki znajdziesz miejsca, w których możesz aktywnie spędzać czas lub się zrelaksować.

Co powiesz na Jungle Adventure, czyli przejażdżkę dziką rzeką lub Swiss Water Caps, czyli uwielbiane przez wszystkich Filiżanki w nowej aranżacji. A może wolisz odwiedziny w Wiosce Wikingów lub Wiosce Szwajcarskiej? Obie znajdziesz w Energylandii.

KONKURS - wyniki

Energylandia to bez wątpienia miejsce, które trzeba odwiedzić. Właście dlatego mieliśmy dla Was aż 5 podwójnych wejściówek do Parku Wodnego Energylandia, które mogliście wygrać.

Ze wszystkich odpowiedzi konkursowych wybraliśmy te najlepsze. Wejściówki do Energylandii otrzymują:

Katarzyna M., Katowice

Edyta K., Warszawa

Joanna Z., Bielsko-Biała

Karolina C., Będzin

Aleksandra K., Gdynia

GRATULUJEMY!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach Party.pl, które już niedługo pojawią się na stronie.