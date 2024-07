Marzysz o tym żeby spotkać najlepsze gwiazdy filmowe? Chciałabyś spędzić z bliską Ci osobą niezapomniane chwile? Weź udział w ogólnopolskim konkursie Multikina na najlepsze zdjęcie inspirowane wakacyjnymi premierami filmowymi. Oglądając w wakacje filmy w Multikinie i będąc fanką tej sieci kin na portalu facebook.com możesz wygrać wakacje w Hollywood!

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przynajmniej jednego zdjęcia inspirowanego filmowymi premierami w Multikinie: „Niesamowity Spider-Man”, „Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów” w 3D, „Prometeusz” oraz „Madagaskar 3”.



Wakacyjny konkurs Multikina składa się z czterech dwutygodniowych etapów i ma charakter otwarty. Będzie trwał od 6 lipca do 31 sierpnia. Jest skierowany do każdego, kto chodzi do Multikina na filmy i marzy o wakacjach w Hollywood.

Na Fan Page’u Multikino Polska www.facebook.com/MultikinoPolska, w przygotowanej aplikacji można zamieszczać zdjęcia i doładowywać je gwiazdkami za pomocą numerów z biletów oraz z paragonów potwierdzających zakup dowolnego zestawu barowego. Z aplikacji mogą korzystać wszyscy fani Multikina na portalu facebook.com, którzy są zainteresowani uczestnictwem w konkursie.

Wyniki poszczególnych etapów będą ogłaszane co dwa tygodnie, w poniedziałek na stronie www.multikino.pl oraz na Fan Page’u Multikino Polska. Ponadto co dwa tygodnie w piątek będzie pojawiło się kolejne zadanie konkursowe.

Główną nagrodą w konkursie są wakacje w Hollywood, a nagrodami dodatkowymi: złote karty uprawniające do oglądania filmów przez cały rok w Multikinie za darmo, iPady, iPody oraz zestawy filmowe.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie www.multikino.pl oraz na Fan Page’u www.facebook.com/MultikinoPolska.